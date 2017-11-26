Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" выбрали главную "леди". Ей стала "Мурка"

26.11.2017 17:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" выбрали главную "леди". Ей стала "Мурка"

В оккупированном Донецке завершился конкурс под названием "Леди ДНР". Организаторы "мероприятия" вынуждены были сократить его бюджет.

"Шоу", которое активно анонсировали российские и пророссийские СМИ оказалось провальным. Изначально анонсировался главный приз в 150 тыс. рублей. Позже его сократили до 50 тыс. Количество участниц (равно как их "качество") тоже оставляло желать лучшего.

В итоге победу одеражала Анастасия Родионова, которая воюет в рядах боевиков под позывным "Мурка", сообщают местные информресурсы.



Теги: Донецк, Донбасс, конкурс красоты, ДНР, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх