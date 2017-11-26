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В "ДНР" выбрали главную "леди". Ей стала "Мурка"
26.11.2017 17:47
В оккупированном Донецке завершился конкурс под названием "Леди ДНР". Организаторы "мероприятия" вынуждены были сократить его бюджет.
"Шоу", которое активно анонсировали российские и пророссийские СМИ оказалось провальным. Изначально анонсировался главный приз в 150 тыс. рублей. Позже его сократили до 50 тыс. Количество участниц (равно как их "качество") тоже оставляло желать лучшего.
В итоге победу одеражала Анастасия Родионова, которая воюет в рядах боевиков под позывным "Мурка", сообщают местные информресурсы.
Теги: Донецк, Донбасс, конкурс красоты, ДНР, оккупанты
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