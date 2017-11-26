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В Доброполье напали на скульптуру, посвященную материнству
В Доброполье (подконтрольная часть Донецкой области) вандалы атаковали скульптуру женщины со скрипкой и детьми, которая установлена в центре города.
"Наши высокоморальные и духовные земляки сначала сломали на скрипке на скульптуре у входа в парк, в народе называемой Мать-одиночка, смычок. Наверное, думали, что произведение из бронзы или "люминия", а оно оказалось из дерева. На этом "ценители искусства" не остановились - исчез гриф и колки у скрипки. С такими темпами скоро начнут пропадать дети", - пишет издание "Новий шлях".
Сайт ddk.dn.ua сообщает, что скульптура, посвященная материнству (играющая на скрипке женщина ведет маленьких детей за собой, не только показывая им жизненный путь, но и прокладывая дорогу к прекрасному) появилась в Доброполье минувшим летом. Ее изготовлением (скульптура выполнена из дерева, но выглядит, как металлическая) занималась фирма из Харькова.
Теги: Донбасс, Доброполье, скульптура, вандализм
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