В Донецкой области поймали 30 боевиков и их пособников

26.11.2017 14:40

За неделю блокпосты населенных пунктов подконтрольной части Донецкой области пересекли 1,4 тысячи грузовиков, свыше 20 тыс. легковушек, а также более 38 тыс. человек. Полиция сообщила, что предотвратила 54 правонарушения.



Так, в результате превентивных мероприятий задержаны 24 человека, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях террористической группировки "ДНР", а также еще 5, поддерживающих с боевиками тесную связь.



Кроме того, было блокировано три попытки провезти оружие, и четыре - наркотическое вещество. В территориальные подразделения полиции доставили пойманных на блокпостах двух разыскиваемых злоумышленников.



Всё на тех же стопконтролях обнаружено пять человек, находившихся на украинской территории нелегально.



Кроме того, выявлено два факта подделки документов и остановлен грузовик, перевозивший груз без пакета необходимых документов.



Полицейские призывают граждан с пониманием относиться к проверкам, которые проводятся на блокпостах, уверяя, что они направлены на обеспечение безопасности граждан.