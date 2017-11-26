В ДонНТУ-переселенце открыли "Лабораторию воды"

26.11.2017 18:35

В Покровске (бывшем Красноармейске), куда после захвата Донецка пророссийскими бандформированиями перебрался Донецкий национальный технический университет, на этой неделе произошло приятное открытие.



При содействии Генерального консульства Германии в Донецке (сейчас оно расположено в Днепре), состоялось открытие лаборатории по исследованию качества воды.



Этому предшествовал проект под названием "Лаборатория воды" ученых и преподавателей двух кафедр ДонНТУ: "Природоохранная деятельность" и "Химические технологии". Авторы проекта, известные профессора, заведующие кафедрами, Евгений Збыковский и Виктор Костенко, являются специалистами в области химических технологий и природоохранной деятельности, очистки сточных вод промышленных предприятий.



При поддержке Генерального консульства Германии было приобретено уникальное лабораторное оборудование известных европейских и американских производителей. Современное оборудование в ДонНТУ послужит для исследования физико-химических свойств и качества воды, а также экологических процессов, определяющих ее свойства, и осуществление систематического мониторинга качества воды.