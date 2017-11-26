В ДонНТУ відбулося феєричне свято

26.11.2017 17:16

Дебют першокурсника, який пройшов в Донецькому національному технічному університету (після захвату Донецька проросійськими силами, він переїхав до Красноармійська, який з 2016 року перейменували в Покровськ), став одним з найясравіших заходів в ДонНТУ з початку осені.



Ось, як розповідає про це фахівець редакційно-видавничого відділу Катерина Щербакова на сайті вишу:



"Регламент конкурсу передбачав боротьбу у трьох традиційних номінаціях: пісенний номер, танцювальна постановка та КВК. І, звичайно, глядачам було, на що подивитися. Стилізовані шоу, яскраві образи, неймовірні декорації – все це мало місце на дебюті.



Студенти просто вражали своєю креативністю та творчим підходом до виступів, перетворюючи їх, зрештою, на одне велике запальне шоу. Сили учасників були приблизно рівні, що де в чому ускладнювало завдання суддям. Тим не менше, неозброєним оком було помітно, наскільки сильно хотів перемогти кожен факультет. Не можна не відзначити й активну підтримку залу, який з усіх сил вболівав за своїх фаворитів.



Виступи першокурсників перемежовувалися з конкурсами за участю глядачів, в ході яких переможці отримали подарункові сертифікати від партнерів конкурсу: хокейного клубу "Донбас", піцерій "Корлеоне" та "Густо", студії естетичного розвитку "Арт-грані", творчого агентства "Emotion", студії фотографів "Go professional photo", мережі фаст-фудів "Крила", кальянної "Hookah House", кафе "My friends", спортивного клубу "MC+", салону "Орхідея".



Також в рамках заходу були відзначені грамотами за спортивні досягнення, успіхи у навчанні та активну громадську роботу найкращі студенти університету.



Ближче до завершення заходу були оголошені проміжні результати за номінаціями. Виглядають вони наступним чином:



Краща пісня:



1 місце – ФКІТАЕР;

2 місце – гірничий факультет;

3 місце – ФЕМ.



Кращий виступ КВК:



1 місце – ФКІТАЕР;

2 місце – ФЕМ;

3 місце – гірничий факультет.



Краща танцювальна постановка:



1 місце – гірничий факультет;

2 місце – ФЕМ і ФКІТАЕР;

3 місце – ФМЕХТ.



Після цього настала найбільш кульмінаційна мить заходу – безпосередньо оголошення переможців дебюту. Тож, третє місце зайняв факультет економіки та менеджменту, друге – гірничий, а пальму першості забрав факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки.



Щиро вітаємо переможців і від усіх глядачів висловлюємо щиру подяку талановитим студентам ДонНТУ за феєричне та незабутнє свято!"