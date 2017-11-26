В КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль с тайником

26.11.2017 09:32

По данным Госпогранслужбы Украины, вчера в КПВВ "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили автомобиль, в конструктивных особенностях которого была скрыта женская одежда на общую сумму 7000 грн.



"Таким образом водитель пытался переместить товары на неконтролируемы территории. Пограничники передали транспортное средство представителям фискальной службы для принятия правового решения", - сообщает ГПСУ.



Напомним, что вчера сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек, а сегодня утром у контрольных пунктах въезда выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, собралось более четырех сотен авто.