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Архив - Донецкая область

В Краматорске бездомного били ножом

26.11.2017 13:19
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В Краматорске бездомного били ножом

Сегодня, 26 ноября, в Краматорске на улице Академическая патрульные полицейские обнаружили бездомного гражданина 1974 года рождения, который во время конфликта получил ножевое ранение в области сердца.

Раненого мужчину госпитализировала скорая медицинская помощь, а патрульные полицейские обследовали прилегающую к месту происшествия территорию и проверили место проживания предполагаемого преступника. Они заметили подозрительную личность. Устроили проверку. Во время поверхностного осмотра у указанного лица полицейские обнаружили предмет, похожий на нож.

Подозреваемого и свидетелей происшествия уже доставили в Краматорский отдел полиции.



Теги: Донбасс, Краматорск, полиция, нож
 
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