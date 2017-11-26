В Краматорске бездомного били ножом

26.11.2017 13:19

Сегодня, 26 ноября, в Краматорске на улице Академическая патрульные полицейские обнаружили бездомного гражданина 1974 года рождения, который во время конфликта получил ножевое ранение в области сердца.



Раненого мужчину госпитализировала скорая медицинская помощь, а патрульные полицейские обследовали прилегающую к месту происшествия территорию и проверили место проживания предполагаемого преступника. Они заметили подозрительную личность. Устроили проверку. Во время поверхностного осмотра у указанного лица полицейские обнаружили предмет, похожий на нож.



Подозреваемого и свидетелей происшествия уже доставили в Краматорский отдел полиции.