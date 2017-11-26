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Архив - Донецкая область

В Краматорске напомнили, что герои не умирают

26.11.2017 10:05
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В Краматорске напомнили, что герои не умирают

В Краматорске, в доме культуры имени Леонида Быкова, состоялся 3-й ежегодный всеукраинский фестиваль искусств "Герои не умирают", который носит имя Героя Небесной Сотни - Ивана Пантелеева.

Как отмечает пресс-центр штаба АТО, данное мероприятие было основано местными патриотическими организациями. В этом году в нем приняли участие воспитанники детских садов и школ, профессионально-технических училищ, художники, деятели культуры, авторы песен и книг из Ивано-Франковска, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской областей, Киева…

"Почтение памяти погибших Героев Небесной Сотни и воинов АТО, патриотическая и культурологическая деятельность, выявление молодых талантов - это основная задача нашей деятельности", - отметили организаторы мероприятия.



Теги: Донбасс, Краматорск, память, культура, герои
 
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