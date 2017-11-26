- В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео10:16
- В Краматорске напомнили, что герои не умирают10:05
- СММ ОБСЕ сообщила о ситуации в Травневом, которое - то ли освободили, то ли - нет09:57
- У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы09:49
- В КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль с тайником09:32
- Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"09:28
- Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек09:19
- Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО09:11
- Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе09:04
- Силы АТО потеряли шесть человек08:51
В Краматорске напомнили, что герои не умирают
В Краматорске, в доме культуры имени Леонида Быкова, состоялся 3-й ежегодный всеукраинский фестиваль искусств "Герои не умирают", который носит имя Героя Небесной Сотни - Ивана Пантелеева.
Как отмечает пресс-центр штаба АТО, данное мероприятие было основано местными патриотическими организациями. В этом году в нем приняли участие воспитанники детских садов и школ, профессионально-технических училищ, художники, деятели культуры, авторы песен и книг из Ивано-Франковска, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской областей, Киева…
"Почтение памяти погибших Героев Небесной Сотни и воинов АТО, патриотическая и культурологическая деятельность, выявление молодых талантов - это основная задача нашей деятельности", - отметили организаторы мероприятия.
Теги: Донбасс, Краматорск, память, культура, герои
- Жебрівський поділився враженнями від концерту "Океану Ельзи" в Краматорську
- Завтра в Краматорске начнется нечто невообразимое
- Картины, неповторимые, как женщины...
- Гран-при взял режиссер
- День музеев. Путеводитель по сокровищницам Донецкой области
- "Океан..." уже поет в Краматорске: появились первые фото
- В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео10:16
- В Краматорске напомнили, что герои не умирают10:05
- СММ ОБСЕ сообщила о ситуации в Травневом, которое - то ли освободили, то ли - нет09:57
- У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы09:49
- В КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль с тайником09:32
- Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"09:28
- Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек09:19
- Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО09:11
- Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе09:04
- Силы АТО потеряли шесть человек08:51
- В Авдеевке есть "пожарная собака": появилось видео10:16
- В Краматорске напомнили, что герои не умирают10:05
- СММ ОБСЕ сообщила о ситуации в Травневом, которое - то ли освободили, то ли - нет09:57
- У Донецкой фильтровальной станции – стрельба и взрывы09:49
- В КПВВ "Марьинка" задержали автомобиль с тайником09:32
- Утро в пунктах пропуска: перегруженная "Марьинка" и пустое "Новотроицкое"09:28
- Сквозь донбасские КПВВ прорвались 32,4 тысячи человек09:19
- Опубликована сводка обстрелов с донбасского фронта от пресс-центра штаба АТО09:11
- Боевики ОРДЛО били по силам АТО и сами по себе09:04
- Силы АТО потеряли шесть человек08:51
- Слияние ДНР и ЛНР: кому выгодно и каких последствий ждать18:23
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Страшные новости пришли из зоны АТО: много погибших и раненых
- Битва за "лес дураков": в зоне АТО провели "феноменальную военную операцию"
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- Обстановка в Донецке накаляется: Ходаковский взялся за Захарченко
- Главари "ДНР" прокомментировали отставку Плотницкого
- Неприятности на донбасских КПВВ: данные ГПСУ
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- Вооруженный "переворот" в Луганске: стало известно, почему на самом деле "вспыхнул" конфликт между Плотницким и Корнетом
- Официально подтверждены большие потери ВСУ в зоне АТО
- “Подбиты два российских танка, идет охота на третий”, - соцсети впечатлило видео реального боя между силами АТО и гибридной армией РФ