Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе арестован подозреваемый в похищении человека: появилось видео

26.11.2017 14:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе арестован подозреваемый в похищении человека: появилось видео

В Мариуполе суд арестовал на 60 суток (без альтернативы в виде залога) мужчину, который подозревается в похищнее человека. 24 ноября в Соломенском районе Киева подозреваемого задержали полицейские по поручению прокуратуры.

Арестованного подозревают в похищении человека и еще нескольких уголовных правонарушениях. В частности, в 2014 году он был одним из тех, кто около трех месяцев продержал в плену другого бойца батальона "Донбасс", который в то время занимался кадровыми вопросами. По словам пленного, 90 дней его держали связанным, кормили раз в три дня, не позволяли вставать со стула и готовили к казни. Спецоперацию по его освобождению подготовили и провели сотрудники милиции Донецкой области.

Судебное слушание проходило в закрытом режиме по просьбе потерпевшего, который присутствовал на избрании меры пресечения. Решение об избрании меры пресечения принято судом в рамках уголовного производства, открытого по нескольким статьям Уголовного кодекса.



В частности, по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов); ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ч. 1 ст. 425 (халатное отношение к военной службе); ч. 2 ст. 127 (пытки) ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), а также по ч. 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Задержание было произведено в порядке ст. 207 (Законное задержание) Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчину доставили в следственных прокуратуры, после чего доставили в суд для избрания ему меры пресечения, сообщает сайт полиции Донетчины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, похищение, полиция, арест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх