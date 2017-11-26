В Мариуполе арестован подозреваемый в похищении человека: появилось видео

26.11.2017 14:12

В Мариуполе суд арестовал на 60 суток (без альтернативы в виде залога) мужчину, который подозревается в похищнее человека. 24 ноября в Соломенском районе Киева подозреваемого задержали полицейские по поручению прокуратуры.



Арестованного подозревают в похищении человека и еще нескольких уголовных правонарушениях. В частности, в 2014 году он был одним из тех, кто около трех месяцев продержал в плену другого бойца батальона "Донбасс", который в то время занимался кадровыми вопросами. По словам пленного, 90 дней его держали связанным, кормили раз в три дня, не позволяли вставать со стула и готовили к казни. Спецоперацию по его освобождению подготовили и провели сотрудники милиции Донецкой области.



Судебное слушание проходило в закрытом режиме по просьбе потерпевшего, который присутствовал на избрании меры пресечения. Решение об избрании меры пресечения принято судом в рамках уголовного производства, открытого по нескольким статьям Уголовного кодекса.





В частности, по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов); ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ч. 1 ст. 425 (халатное отношение к военной службе); ч. 2 ст. 127 (пытки) ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), а также по ч. 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).



Задержание было произведено в порядке ст. 207 (Законное задержание) Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчину доставили в следственных прокуратуры, после чего доставили в суд для избрания ему меры пресечения, сообщает сайт полиции Донетчины.