В Мариуполе патрульных учили действовать в экстремальных ситуациях

26.11.2017 21:26

Во время двухдневных занятий специалисты отдела по работе с правоохранительными органами Посольства США в Украине (INL) и бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия (КОВД) учили патрульных полицейских навыкам обращения с огнестрельным оружием и тактике действий в экстремальных ситуациях.



Тренинг проводился с использованием симуляционных тренировочного снаряжения, которое передал патрульной полиции Мариуполя отдел по работе с правоохранительными органами Посольства США в Украине.



Симуляторы пистолетов стреляют краской, это позволяет оценить точность на коротких дистанциях и отработать навыки вне тира с использованием автомобилей, в комнатах и других подобных реальных обстоятельствах.



Старший советник отдела INL Стивен Пастор научил полицейских моделировать сценарии и разбирать различные ситуации, возникающие при исполнении служебных обязанностей.



Проводить тренинг американском инструктору помогали бойцы штурмового отряда КОВД Донецкой области, которые прошли подготовку по международным программам и имеют практический опыт проведения спецопераций.



Сертифицированные инструкторы КОВД учили патрульных полицейских алгоритмам действий в экстренной ситуации (например, при остановке автомобиля, в котором находятся вооруженные преступники), показывали, как избежать тактических ошибок (выхода под перекрестный огонь, отсутствия коммуникации между напарниками, прикрытия и тому подобное).



Целью совместных учений стала отработка взаимодействия различных подразделений полиции.



"Мы готовы делиться своими знаниями с патрульными полицейскими и другими подразделениями полиции, ведь делаем общее дело. Это поможет им в службе и позволит повысить безопасность граждан ", - отметил боец спецподразделения "Кот".



Обучение полицейских продолжаться, а подготовленные патрульные в дальнейшем будут обучать своих коллег.