В ОРДЛО заметили скопление танков

26.11.2017 07:04

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 25 ноября), в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) зафиксировано множество танков.



За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах члены патруля СММ видели 1 танк (Т-72), погруженный на танковый транспортер, следовавший в южном направлении по автодороге Н21 возле пгт Успенка (23 км к юго-западу от Луганска).



На основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 24 ноября было обнаружено наличие 19 танков примерно в 4 км к юго-востоку от с. Терновое (57 км к востоку от Донецка), а также 15 танков ориентировочно в 3 км к западу от с. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка), в районе, где 18 ноября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ обнаружил 41 танк.