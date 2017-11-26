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Архив - Донецкая область

В прифронтовом Гранитном обстрелы привели к движениям почвы

26.11.2017 19:32
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В прифронтовом Гранитном обстрелы привели к движениям почвы

Команда Гуманитарной миссии "Пролиска" доставила и передала кабель для замены электропроводки, электроприборы, осветительные приборы, линолеум и строительные материалы в прифонтовое село Гранитное, что на юге Донетчины.

Помощь на общую сумму около 50 тысяч гривен, которая доставлена в рамках проекта UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні "Поддержка и защита громад серой зоны", пойдет на восстановление Гранитненской общеобразовательной школы.

"Село Гранитное является населенным пунктом "закрытого типа" на линии соприкосновения, четвертый год здесь идут активные боевые действия. Регулярные артиллерийские обстрелы привели к движениям почвы: в стенах здания школы образовались трещины, повреждена электропроводка. В результате взрывных волн также разбиты лампы освещения, осколками поврежден потолок, стены, пол, - сообщает руководитель ГМ "Пролиска" Евгений Каплин. - На данный момент школу посещают 149 учеников, в том числе дети с неподконтрольной правительству Украины территории и "серой зоны".



Теги: Донбасс, помощь, школа, обстрелы, Гранитное
 
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