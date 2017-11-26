В районе Верхнеторецкого ВСУ и Нацполиция усиливают меры безопасности

26.11.2017 12:38

Пресс-центр штаба АТО сообщил сегодня, что в районе населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский район, подконтрольная часть Донетчины), в связи с серьезной опасностью для гражданских лиц, усиливают "соответствующие меры безопасности".



"Подразделениями Вооруженных Сил Украины совместно с Национальной полицией Украины принимаются оперативные меры повышения бдительности относительно пересечения линии соприкосновения для обеспечения безопасности людей от возможных угроз, диверсий, недопущения провокаций и предвзятых целенаправленных обвинений в якобы несоблюдении украинской стороной Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.



