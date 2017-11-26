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В районе Верхнеторецкого ВСУ и Нацполиция усиливают меры безопасности
26.11.2017 12:38
Пресс-центр штаба АТО сообщил сегодня, что в районе населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский район, подконтрольная часть Донетчины), в связи с серьезной опасностью для гражданских лиц, усиливают "соответствующие меры безопасности".
"Подразделениями Вооруженных Сил Украины совместно с Национальной полицией Украины принимаются оперативные меры повышения бдительности относительно пересечения линии соприкосновения для обеспечения безопасности людей от возможных угроз, диверсий, недопущения провокаций и предвзятых целенаправленных обвинений в якобы несоблюдении украинской стороной Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Теги: Донбасс, безопасность, АТО, ВСУ, Нацполиция
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