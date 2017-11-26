Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе

26.11.2017 07:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о том, как в одном из донецких троллейбусов жительницы Крыма восстала против российских оккупантов.

Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):

"Оккупированный Донецьк. В троллейбусе пожилая тётя вякает на Украину. Шо там бендеровцы и хунта и развалится незалєжна нах... совсем и скоро.
Рядом с ней сидит молодая женщина лет сорока и очень громко говорит: -
- Закройте ото свой рот. В Украине всё нормально, я там часто бываю. А вы меньше смотрите телевизор, а больше думайте головой и не повторяйте всякие небылицы, включайте мозг, - и стучит средним пальцем себе по лбу, хотя надо было конечно соседке по черепушке настучать.
Старушка раскраснелась, не ожидала от молодой женщины такого натиска, пересела на другое сиденье в конце салона.
К молодой женщине подсела взросленькая тётечка, наклонилась к ней и тихонько шепчет:
- Вы сильно громко говорите. К сожалению, это опасно для вас. Вот, я знаю мужчину, которого за такие разговоры в подвале 10 дней избивали.
Молодая женщина закипела и не сбавляя громкости сказала:
- Что вы мне рассказываете? Это что, в Украине было? Я не верю.
Та ей опять тихо:
- Нееет, здесь,в соседней Макеевке.
- Аааа, тогда верю. Но посрать я на них хотела. Я сама в Крыму живу, я русским погранцам на границе в глаза говорила: "Чего вы к нам припёрлись? Жизнь нам поломали". А когда вот сейчас в Донецк заезжала, то ополченцам сказала: "Зачем вы, русские, к нам пришли и войну устроили?", а они мне паспорта свои показывали и говорили, что они украинцы. Сволочи, пошли они нахрен, чтобы я их боялась... Выхожу, моя остановка.
Выходя из троллейбуса на весь салон громко сказала: "Ждём Украину!"
Троллейбус молчал.
У меня текли слёзы…"



Теги: Донецк, Донбасс, протест, оккупанты, патриотизм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх