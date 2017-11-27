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Архив - Донецкая область

Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой

27.11.2017 11:12
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Три машины пытались провезти товары через три КПВВ на Донетчине на общую сумму 90 тысяч гривен, - сообщает Госпогранслужба.

За прошедшие сутки на КПВВ "Майорское", "Новотроицкое" и "Гнутово" пограничники Краматорского и Донецкого отрядов обнаружили три автомобиля, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения косметические изделия, биологически активные добавки, магнитный клапан к газовому котлу, 132 банки красной икры общей стоимостью более 90 000 гривен. Транспортные средства и обнаруженные товары переданы представителям фискальной службы. 
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, икра, АТО, КПВВ
 
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