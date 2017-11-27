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Через КПВВ в зоне АТО пытались провезти более 130 банок с икрой
27.11.2017 11:12
Три машины пытались провезти товары через три КПВВ на Донетчине на общую сумму 90 тысяч гривен, - сообщает Госпогранслужба.
За прошедшие сутки на КПВВ "Майорское", "Новотроицкое" и "Гнутово" пограничники Краматорского и Донецкого отрядов обнаружили три автомобиля, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения косметические изделия, биологически активные добавки, магнитный клапан к газовому котлу, 132 банки красной икры общей стоимостью более 90 000 гривен. Транспортные средства и обнаруженные товары переданы представителям фискальной службы.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, икра, АТО, КПВВ
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