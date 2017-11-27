Медведчук: Раскол среди главарей боевиков в Луганске не помешает обмену пленными

27.11.2017 09:17

Медведчук отметил, что альтернативы минским договоренностям – нет

"В течении года и 2 месяцев освобождение удерживаемых лиц как в Украине так и на территории непризнанных республик места не имело. Все переговоры по этому поводу, дискуссии на тему обмена они пока заканчивались ничем. То есть по факту обмена не было", – сказал Виктор Медведчук, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в рамках Трехсторонней контактной группы.

В результате той работы которая была проведена – согласование списков и выяснения тех всех лиц, которых каждая из сторон ищет на территории другой стороны по линию соприкосновения.

"Мы установили – тех кого разыскивает Донецк и Луганск на территории Украины 386 человек. И тех кого разыскивает Украина ОРДО и ОРЛО, а разыскиваем мы на сегодняшний день 157 человек, установлено и доказано их место нахождение – 94 человек", – отметил он.

Мы вывели своеобразную пропорцию возможных обменов. Возможных освобождений, которые связаны с тем что Украина в нынешней ситуации с учетом дейсвующего законодательства не может освободить тех, кто привлекается к ответственности или осужден по особо тяжким обвинениям. 1 53 в совершении особо тяжких преступлений. А так же лиц, которые не связаны … то есть совершали преступные действия, и не связаны с зоной проведения АТО.

Таких лиц, которых разыскивает та сторона – и одна и вторая – Луганск и Донецк – на территории Украины 80 человек. Если вынести за скобки первого этапа, мы его так называем – первый этап обмена и освобождения – 80 человек, то остаются 306 человек. Вот эти 306 мы предложили для обмена. В свою очередь , учитывая пропорцию окоторой я уже сказал – мы расчитываем на освобождение 74 человек из тех 94, которых мы установили на территории и ОРДО и ОРЛО.

Эта договоренность была достнгнута после моего визита в Москву, после обращению к президенту РФ господину Путину, которая была поддержана русской православной церковью, в лице патриарха /Москвы и всея руси Кирилла. Путин обратился с этим к руководителям непризнанных республик и они дали согласие на обмен. Фактически договоренность достигнута, сегодня мы продвигаемся в вопросах – первое – подготовки к обмену, а это сложный процесс… главные сложности проведения обмена сегодня у украинской стороны потому что нужно освободжить процессуально очистить 306 человек. 3 31 это не такая малая работа. Хочу сказать что это за категории – это люди которые осуждены и отбывают наказание -часть. Часть – дела в отношении лиц, которые будут освобождены находятся в стадии судебного рассмотрения, а часть в условияхх досудебного следствия. Поэтолму провести эту работу органам прокуратуры, судам, слудбы бызопасности это объемный огромный участок работы, но который надо сдалсть. Как мы предварительнод оговорились – этот обмен, освобождение взаимное с двух сторон должно стостояться до новогодних и рождественских праздников. Мы хотим это успеть и хотим это сделать.

Есть уверенность, потому что достигнуто согласие той стороны, а это самое главное … пчоему его не было раньше потому что принцип всех на всех , который указан в минских соглашениях – это та позиция на которой настаивали представители ордо и орло – всех на всех. Украина доказывала что есть особенности и сложности ситуации с освобождением всех на всех. И вот согласие с учетом обстоятельстви учетов аргументов украинской стороны они получили сначала из уст презимдента рф и он оказал свое влияние используя свой аторитет. Позвонив и попросив об этом лидеров непризнанных республик. Поэтому есть уверенность что такой обмен состоится.

В отношении обмена и освобождения лиц в Украине влияние имеет один человек – президент украины. Он давно возглавляет этот процесс и я неоднократно указывал, что все мои действия по проведению переговоров в отношении освобождении наших граждан на территории ОРДО и ОРЛРО, как впрочем и освобождение наших граждан на территории российской федерации я провожу эти переговоры по его поручению. Это первое. Решение по обмену и по его условиям принимает президент Украины господин Порошенко.

Говоря о готовящемся обмене, Медведчук отметил, что естественно оно согласовывалось и подтверждено президентом Украины Порошенко. Только после этого предложение было донесено и до российской стороны и до представителей ОРДО и ОРЛО.

Тот масштабный обмен в конце декабря 14-го года он стал известен только тогда когда Украина получила тех, на кого она претендовала и когда были переданы представителям ордо и орло те гражадане , которых разыскивали те стороны. К сожалению сегодня многие спекулируют на этой теме. В первую очередь эти спекуляции связаны стем, что люди не владеют этим процессом. Вы говорите по поводу переговорного процесса – так вот цифры утверждаются мной только у президента Украины. В переговорном процессе больше никто не задействован. Фактически к этим цифрам больше никто не допущен по одной причине – такие переговоры предложения и условия согласования они не должны делаться на уровне того, чтоб не предавать общественной огласке именно с той целью, чтоб договориться а потом это реализовать. И когда называются разные цифры – они вредят этому процессу. Потому что когда мы располагаем данными и подтвердили расположение и из тех, кого мы ищем 157 человек на территории ордло 94, а в это время называются цифры – 87, 88 или каике – либо другие цырфы то они еще и мешают нашему процессу, потому что мне задают вопросы постоянные – а почему у вас утверждают о таких цифрах … я отвечаю просто – люди не имеющие никакого отношения к переговорному процессу не могут это называть.

Говоря о втором этапе, Медведчук отметил, что остаются те, которые не получат к сожалению свободу сейчас, а таких людей, которых разыскивает Украина на сегодняшний день 20 человек, а я думаю, что за время которое продолжается мы найдем и других , тех кого мы ищем, и 80 человек на которых претендует ОРДО и ОРЛО, которые находятся в Украине. Поэтому переговоры продолжаются и нужно добиваться главной цели – освобождение всех. 12 23

Штаты не влияют на процесс обмена.

Они безальтернативны и для Брюсселя и для Вашингтона и для Парижа и для Берлина и для Киева официального и для Москвы. Поэтому другой площадки нет. Других договоренностей не существует. Когда говорят наши политики по поводу других форматов, то в основном об это говорят люди которые ничего в этом не понимают. Потому что другой формат – означает согласие сторон которые должны в нем участвовать на то чтобы его изменить , а сегодня такого согласия нет. Они должны быть выполнены, потому что только через реализацию минских соглашений мы можем выполнить главную стратегическую задачу – это вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс. Другой цели в вопросе мирного урегулирования ситуации на Востоке Укрианы на мой взгляд не существует.

Киев настаивает на том .что сначала нужно взять под контроль границу, а потом проводить выборы

Есть порядок, который установлен минскими соглашениями – о то что установление контроля на границе между Украиной и РФ начинается в первый день после проведения выборов и заканчивается после внесения изменений в конституцию в части особого статуса Донбасса и до вступление этих изменений в действие. Ответ есть. Он утвержден резолюцией совета безопасности, а предложедения, которые излагаются партией войны!!!! В Киеве и Украине – они противоречат минским соглашениям.

Миротворцы.

Решением вопроса это быть не может. Это промежуточный этап. Нужно сделать то что предлагает РФ, первый и второй этап обмена отношения к гражданам Украины, находящимся на территории РФ в качестве подследственных и осужденных не ведуться. Именно в плане первого второго этапа минские соглашения к этим лицам не имеют никакого отношения. Сущенко задержан по обвинению в прступлении на территории РФ. Переговоры по поводу Сущенко Сенцова, Карпюка, Клыха и многих других ведутся в постоянном режиме. Как только будет известны новости в этой части, положительные новости – они станут достоянием общественности.

Источник: https://www.segodnya.ua



