"В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти

27.11.2017 13:45

​Составляющий планы возглавить "ДНР" и сместить с поста Захарченко Александр Ходаковский предупредил, что переворот в Луганске лишь чудом обошелся без кровопролития и начала внутренней войны, однако подобный сценарий в Донецке может обернуться жуткими последствиями.

При этом дончане уверены, что Ходаковский, несмотря на мирные заявления, прозрачно намекает на подготовку силовой смены власти в "ДНР". Один из теневых лидеров "ДНР" написал на собственной странице в соцсети, что ситуация в Донецке может в буквальном смысле взорваться, так как протестный потенциал "ДНР" намного более выражен, чем в соседней "ЛНР".

Боевик отметил, мнение о Захарченко со стороны военных и гражданского населения настолько критично, что подконтрольные главарю "ДНР" СМИ просто не в состоянии закрыть недовольство людей красивой картинкой из телевидения. При этом жители Донецка в соцсетях пишут, что Ходаковский, несмотря на мирные заявления, прозрачно намекает на подготовку силовой смены власти в "ДНР".



Источник: www.dialog.ua