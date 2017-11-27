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"В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
Составляющий планы возглавить "ДНР" и сместить с поста Захарченко Александр Ходаковский предупредил, что переворот в Луганске лишь чудом обошелся без кровопролития и начала внутренней войны, однако подобный сценарий в Донецке может обернуться жуткими последствиями.
При этом дончане уверены, что Ходаковский, несмотря на мирные заявления, прозрачно намекает на подготовку силовой смены власти в "ДНР". Один из теневых лидеров "ДНР" написал на собственной странице в соцсети, что ситуация в Донецке может в буквальном смысле взорваться, так как протестный потенциал "ДНР" намного более выражен, чем в соседней "ЛНР".
Боевик отметил, мнение о Захарченко со стороны военных и гражданского населения настолько критично, что подконтрольные главарю "ДНР" СМИ просто не в состоянии закрыть недовольство людей красивой картинкой из телевидения. При этом жители Донецка в соцсетях пишут, что Ходаковский, несмотря на мирные заявления, прозрачно намекает на подготовку силовой смены власти в "ДНР".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, переворот, ДНР, Захарченко
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