Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео

27.11.2017 16:18

Пользователи соцсетей опубликовали видео отъезда колонны армейских грузовиков и бронетехники из Луганска в Донецк.

Ролики, в частности, размещены в сообществе «Другой Луганск» во «ВКонтакте».

На некоторых грузовиках заметна надпись «Чечен», один из военнослужащих весело размахивает ручным пулеметом на камеру.

Отмечается, что ролик снят в районе Дебальцево.

Напомним, в Луганск 21 ноября, прибыла колонна военной техники и вооруженных людей.

Как ранее сообщалось, главарь самопровозглашенной «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий подал в отставку.

Отмечается, что Плотницкий сложил полномочия глав ЛНР «по состоянию здоровья».

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии», — говорится в сообщении.

Отставке Плотницкого предшествовал конфликт с Корнетом. В начале недели, после того как глава ЛНР отправил Корнета в отставку, центр Луганск оцепили вооруженные люди и военная техника.

Как стало известно, вооруженными людьми без опознавательных знаков оказались лояльные Корнету «силовики» и вооруженные формирования ДНР.

Плотницкий обвинил Корнета в «госперевороте».

Корнет, в свою очередь, заявил, что в руководстве ЛНР были «украинские диверсанты», которые настроили Плотницкого против него.