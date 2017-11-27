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Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео
Пользователи соцсетей опубликовали видео отъезда колонны армейских грузовиков и бронетехники из Луганска в Донецк.
Ролики, в частности, размещены в сообществе «Другой Луганск» во «ВКонтакте».
На некоторых грузовиках заметна надпись «Чечен», один из военнослужащих весело размахивает ручным пулеметом на камеру.
Отмечается, что ролик снят в районе Дебальцево.
Напомним, в Луганск 21 ноября, прибыла колонна военной техники и вооруженных людей.
Как ранее сообщалось, главарь самопровозглашенной «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий подал в отставку.
Отмечается, что Плотницкий сложил полномочия глав ЛНР «по состоянию здоровья».
«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии», — говорится в сообщении.
Отставке Плотницкого предшествовал конфликт с Корнетом. В начале недели, после того как глава ЛНР отправил Корнета в отставку, центр Луганск оцепили вооруженные люди и военная техника.
Как стало известно, вооруженными людьми без опознавательных знаков оказались лояльные Корнету «силовики» и вооруженные формирования ДНР.
Плотницкий обвинил Корнета в «госперевороте».
Корнет, в свою очередь, заявил, что в руководстве ЛНР были «украинские диверсанты», которые настроили Плотницкого против него.
Теги: Донбасс, Луганск, АТО
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