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Волкер рассказал, сколько продлятся боевые действия на Донбассе
27.11.2017 21:40
Активные боевые действия в Донбассе, вероятнее всего, будут продолжаться не менее года.
Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Так, он отметил: «Вероятность этого — не менее 80 процентов. Возможно, так не будет, но наиболее вероятный сценарий — это продолжение (конфликта)».
По словам Волкера, последний раунд переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым стал «шагом назад», так как россияне вновь настаивают на том, что миротворцы ООН должны быть расположены вдоль линии разграничения на востоке Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, война, ООН, АТО
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