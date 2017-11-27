ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой

27.11.2017 08:45

На днях стало известно, что благодаря профессиональным действиям бойцов Вооруженных сил Украины под контроль нашей страны были возвращены села Гладосово и Травневое. Ранее эти поселки были серой зоной, из которой боевики активно обстреливали позиции украинских военных, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на «ТСН».



Чрезвычайно важным, в частности для жителей этих освобожденных сел, является то, что зачистка населенных пунктов от наемников произошла без единого выстрела. Однако после распространения информации о возвращении под контроль Украины Гладосово и Травневого, российская пропаганда мгновенно отреагировала и направила в ОБСЕ фейковое письмо, якобы от местных жителей, сутью которого являлись осуществляемые украинскими военными репрессиях.



Но, на самом деле, в ходе спецоперации по освобождению населенных пунктов не пострадал ни один не то чтобы местный житель, но даже и боевик. Как только вражеские подразделения увидели украинцев, то сразу же дружно встали на ноги и предались бегству. Украинские бойцы не стали стрелять в спину противнику. Таким образом, за одну ночь, 22 ноября 2017 года без единого выстрела от террористов были освобождены два населенных пункта.