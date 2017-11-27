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ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой
На днях стало известно, что благодаря профессиональным действиям бойцов Вооруженных сил Украины под контроль нашей страны были возвращены села Гладосово и Травневое. Ранее эти поселки были серой зоной, из которой боевики активно обстреливали позиции украинских военных, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на «ТСН».
Чрезвычайно важным, в частности для жителей этих освобожденных сел, является то, что зачистка населенных пунктов от наемников произошла без единого выстрела. Однако после распространения информации о возвращении под контроль Украины Гладосово и Травневого, российская пропаганда мгновенно отреагировала и направила в ОБСЕ фейковое письмо, якобы от местных жителей, сутью которого являлись осуществляемые украинскими военными репрессиях.
Но, на самом деле, в ходе спецоперации по освобождению населенных пунктов не пострадал ни один не то чтобы местный житель, но даже и боевик. Как только вражеские подразделения увидели украинцев, то сразу же дружно встали на ноги и предались бегству. Украинские бойцы не стали стрелять в спину противнику. Таким образом, за одну ночь, 22 ноября 2017 года без единого выстрела от террористов были освобождены два населенных пункта.
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, контроль, ВСУ
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