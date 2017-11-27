Знаменитую мариупольчанку Бабу Наташу осудили на 6,5 лет за организацию «референдума»

27.11.2017 19:18

Мариупольчанку Бабу Наташу (Наталью Грузденко) осудили на 6,5 лет тюремного заключения за организацию псевдореферендума в поддержку т.н. "ДНР".



Информация о ней есть в реестре судебных решений.



В апреле 2014 г. женщина была радикально настроена и не воспринимала государственную власть Украины. Она вступила в ряды активных сторонников т.н. «ДНР», организовывала и проводила псевдореферендум данной организации в городе. Женщина имела контакты с руководством т.н. «политического блока ДНР», откуда и получала указания. Она была главой избирательной комиссии незаконного избирательного органа, который занимался персональным сбором данных в захваченном городском совете.



После проведения т.н. «референдума» женщина передала данные в Донецк.

Указанные действия женщины органом досудебного расследования квалифицированы по ч.2 ст.110 УК Украины как умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Обвиняемая признала свою вину.



Суд признал ее виновной и присудил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.



Напомним, что пророссийские силы в Мариуполе 11 мая 2014 г. организовали незаконный референдум о самопровозглашении "Донецкой Народной Республики".

О том, что осужденная является знаменитой сепаратисткой Бабой Наташей, 0629 узнал из собственных источников. Как стало известно, она согласилась с предъявленным объявлением, частично признала свою вину. На данный момент находится в СИЗО.

Наталья Грузденко, известная в кругах сторонников федерализации как Баба Наташа, выдавала информацию о передвижениях украинских спецподразделений для террористов. Пользуясь ее данными, боевики устраивали засады и обстрел сил АТО.

Женщина была задержана 17 июня вместе со своим сообщником Александром Шахаевым. В ходе операции представители "ДНР" оказали вооруженное сопротивление сотрудникам уголовного розыска, в том числе бросали гранаты. На момент задержания ей исполнилось 46 лет.

Что касается "народного мэра" Мариуполя Александра Фоменко, то следствие в отношении него продолжается.

Напомним, в ходе митинга под городским советом 1 июня Наталья Грузденко вступилась за назначение «народным мэром» Мариуполя Александра Фоменко. Она объявила, что готова стать его заместителем. Народ эту инициативу поддержал, так как сторонники ДНР хорошо знали Грузденко — она активно выступала на митингах донецкой республики на протяжении последних месяцев.

Источник: https://www.0629.com.ua