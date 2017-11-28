​Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”

28.11.2017 08:47

Кремль серьезно намерен объединить террористические “республики” Донбасса в одну “Новороссию”. Ждет только “оптимального момента”. Об этом сообщается в статье кремлевских “Известий”, передает "Диалог.UA" .

Они отмечают, что обе “республики” Донбасса якобы готовятся к объединению. Со стороны “ДНР” это подтвердил террорист Денис Пушилин. “Объединение возможно”, - выдал коллаборационист, уточнив, что для этого нужен “оптимальный момент”, чтобы не “нарваться” на обвинения в срыве Минских соглашений. Это заявление настораживает, учитывая тот факт, что Кремль зачастую сам создает себе “удобные моменты”, которые практически всегда получаются очень кровавыми.

В пережившей “госпереворот” “ЛНР” информацию восприняли еще более благосклонно. Зампредседателя “народного совета ЛНР” некий Дмитрий Хворостовский подтвердил, что создание “Новороссии” активно у них обсуждается. “У нас уже принят конституционный акт о создании “Новороссии” в рамках конфедерации”, - выдал сепаратист.

Он также подтвердил, что Минские соглашения остаются весомым препятствием для объединения. Без сомнений, это объединение “республик” позволит Кремлю еще больше закрепить власть на Донбассе, усилив и продлив страдания местных жителей.