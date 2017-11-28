​Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу

28.11.2017 11:04

Возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под юрисдикцию Киева может произойти только при условии выполнении требования официальной Москвы. Сенатор, член Совфеда Алексей Пушков озвучил главное условие Кремля, пишет “Диалог.UA”.

“Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе Донбасс. Если хочет, пусть для начала откажет Киеву в амер. оружии. Силой оружия Киев ее не вернет”, - заявил сторонник политики Кремля.

Ранее сенатор заявил, он мечтает увидеть Курта Волкера на пенсии после слов американца о том, что “голубые каски” на Донбассе не дело террористов из Луганска и Донецка. Позже он дал понять, что Кремль будет действовать нагло в вопросе введения миротворцев.