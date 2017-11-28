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АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Для достижения мира следует использовать все имеющиеся возможности
Чего хочет народ Украины? Мира. Четвертый год войны в Донбассе, все устали. Минские соглашения не выполняются. В парламенте принят закон, который никак не решает проблему. В правительстве и Верховной Раде идут дебаты по реинтеграции и по введению миротворцев.
Народный депутат Украины от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Алексей БЕЛЫЙ прокомментировал введение миротворцев и урегулирование военного конфликта на юго-востоке страны.
Оппозиционный политик убежден: решить вопрос восстановления территориальной целостности нашего государства политическим путем можно только при наличии определенного компромисса. Парламент должен сделать все, чтобы ускорить решение по введению миротворцев в зону военного конфликта и создать условия по безопасности для дальнейшего политического решения возвращения людей и территорий. Пусть миротворцы вначале будут находиться на линии соприкосновения, главное – полностью прекратить обстрелы и гибель людей, а дальше – активный процесс переговоров, расширение поля деятельности миротворцев, интеграция жителей из неподконтрольных территорий в украинское общество, совместное налаживание мирной жизни.
«Как показывает мировая история, для достижения мира следует использовать все имеющиеся возможности. В том числе дать мирные гарантии всем жителям Донбасса, за исключением тех, кто замешан в преступлениях (насилии и т.п.). Альтернативы этому нет», - подчеркнул Алексей БЕЛЫЙ.
«Мир в Донбассе наступит тогда, когда этого захотят все заинтересованные стороны, участвующие в военном конфликте. Пока же всем им, кроме украинского народа, это выгодно – и экономически (на этом наживаются, строят свой бизнес), и политически. Именно поэтому ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК настаивает на необходимости ускорить политическое урегулирование и активизировать переговоры в Минском формате», - резюмировал политик.
Теги: Украина, Донбасс, война, миротворцы
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