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Экс-комбата Донбасса и задержанного со скандалом добровольца ОУН отправили в СИЗО
В понедельник, 27 ноября, Октябрьский суд Мариуполя принял решение арестовать на два месяца бывшего командира добровольческого батальона "Донбасс", участника акции протеста под Верховной Радой Анатолия Виногродского (позывной "Гал"). Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Движение освобождения", передает apostrophe.ua.
"Судья Октябрьского суда Мариуполя Алексей Томилин, предварительно закрыв судебное заседание от общественности, отправил в СИЗО на 2 месяца нашего активиста, второго командира "Донбасса" Анатолия Виногродского (позывной "Гал"), которого в воскресенье схватили в Киеве и вывезли в Мариуполь", - говорится в сообщении.
Кроме того, судом была избрана мера пресечения экс-бойцу батальона ОУН Леониду Литвиненко (позывной "Бек") в виде содержания под стражей на 60 суток.
Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, суд, ОУН, СИЗО, Верховная Рада, батальон "Донбасс"
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