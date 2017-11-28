- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу11:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября11:00
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке10:25
- "Россию уже дожимают", - Карин дал свежий прогноз по Донбассу09:18
- Экс-комбата Донбасса и задержанного со скандалом добровольца ОУН отправили в СИЗО09:10
- Посольство России в Киеве незаконно переоформляет недвижимость украинцев на оккупированном Донбассе08:57
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”08:47
- В «ДНР»: К расстрелу приговорить можно, а расстрелять нельзя08:39
- «ДНР»: К расстрелу приговорить можно, а расстрелять нельзя08:16
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию07:59
Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
В 2014 году один из отцов-основателей “ДНР”, предатель из СБУ Александр Ходаковский предложил действующему главарю “республики” Александру Захарченко работать параллельно, помогая друг другу. На своей странице в соцсети террорист пишет, что три года назад видел, как появившийся в компании со своим на тот момент “старшим товарищем” Игорем Мельником Захарченко присматривался к работе людей Ходаковского, когда те уже захватили первый штаб, пишет “Диалог.UA”.
“Потом пришел один по рекомендации, чтобы я приобщил его к делу…: одно было понятно почти "слету": парень - не командный игрок и со временем это может привести к внутренним проблемам. Я оказал посильную помощь и предложил ему работать параллельно, продолжая тесные контакты и потом, помогая ему и получая от него помощь”, - пишет Ходаковский. Он заявил, что позже ему пришлось уступить власть в оккупированном регионе, так как Москва сделала ставку на более управляемых.
Однако со временем стало понятно, что внутренние процессы в “ДНР” Кремль пустил на самотек. Результат не заставил себя долго ждать. “Каждый день я получаю перенасыщенный поток информации, который говорит, что парни зажрались настолько, что уже не видно края”, - заявил Ходаковский.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, переворот, СБУ, террорист, ДНР, Захарченко, Ходаковский
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Российские СМИ: боевики «ДНР» похитили Манекина, потому что он знал истинных убийц Моторолы
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу11:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября11:00
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке10:25
- "Россию уже дожимают", - Карин дал свежий прогноз по Донбассу09:18
- Экс-комбата Донбасса и задержанного со скандалом добровольца ОУН отправили в СИЗО09:10
- Посольство России в Киеве незаконно переоформляет недвижимость украинцев на оккупированном Донбассе08:57
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”08:47
- В «ДНР»: К расстрелу приговорить можно, а расстрелять нельзя08:39
- «ДНР»: К расстрелу приговорить можно, а расстрелять нельзя08:16
- Луганчане радуются уходу диктатора и приветствуют Пасечника08:08
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу11:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября11:00
- От взрыва погиб военный в Бердянске10:46
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке10:25
- "Россию уже дожимают", - Карин дал свежий прогноз по Донбассу09:18
- Экс-комбата Донбасса и задержанного со скандалом добровольца ОУН отправили в СИЗО09:10
- Посольство России в Киеве незаконно переоформляет недвижимость украинцев на оккупированном Донбассе08:57
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”08:47
- В «ДНР»: К расстрелу приговорить можно, а расстрелять нельзя08:39
- «ДНР»: К расстрелу приговорить можно, а расстрелять нельзя08:16
- "Турецкий тупик" Кремля: российский след в убийстве посла РФ 07:46
- 7 подарков, которые не следует принимать07:22
- 3 натуральні жироспалювальні продукти22:01
- 7 продуктов, которые чистят организм лучше любых лекарств20:30
- Ученые утверждают, что эта специя способна заменить антибиотики17:30
- Вся правда о молоке14:00
- Рождественский пост 2017: питание по дням13:30
- Что происходит, когда вы выпиваете чашку кофе09:02
- Какую нить-оберег носить на запястье08:15
- Скоро Новый год: врачи рассказали о пользе сосны в доме07:53
- В Луганске - новый переворот
- Зарисовка из Донецка: бунт против оккупантов устроили в троллейбусе
- Появился видеорепортаж из отвоеванных у оккупантов Травневого и Гладосово
- В районе Горловки развернулось сражение
- "Ниндзя", "Тюмень", "Баня", "Шева": истории воинов, погибших под Крымским
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- У переселенців – проблеми з пенсіями
- Как пенсионеры страдают на КПВВ
- Потери ВСУ у Крымского: появилось важное разъяснение
- ФОТОФАКТ: "Амстор" в Донецке скорее мертв, чем жив