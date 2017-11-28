"Минские соглашения мертвы, и говорить об этом уже не стоит", – Аваков о необходимости нового варианта договоренностей по Донбассу

28.11.2017 13:04

Арсен Аваков, глава МВД, поделился мнением, что сейчас минские соглашения не работают, а потому необходимо принимать иной вариант договоренностей, которые призваны разрешить ситуацию на Донбассе. Об этом было заявлено в рамках Национального экспертного форума, который проходит в столице, передает "Диалог.UA".

Аваков сказал, что, по его мнению, минские соглашения мертвы и говорить об этом уже не стоит. При этом он уточнил, что соглашения – все-таки необходимость для того, чтобы был прекращен огонь. Кроме того, министр отметил, на неподконтрольных Киеву территориях находится более 35 000 вооруженных террористов, уточнив, что это наемники, местное население и кадровые военные РФ.

Ранее сообщалось, что Арсен Аваков в телеэфире заявил, что не намерен баллотироваться на выборах президента, которые должны состояться в 2019-м. По его словам, он еще не определился, кого будет поддерживать в качестве кандидата на пост главы государства. Также он проинформировал о ряде нововведений, что должны способствовать снижению ДТП на украинских дорогах.