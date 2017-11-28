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Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»

28.11.2017 21:12
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Объединение возможно: В «ДНР» прокомментировали вопрос слияния с «ЛНР»

Объединение территорий самопровозглашенных «республик» возможно в будущем, но пока этого не позволяют Минские соглашения. Об этом сообщает издание «Известия» с ссылкой на сообщение Пушилина, передает zi.dn.ua.

Так называемый «Председатель Народного совета ДНР» Денис Пушилин отметил, что объединение неподконтрольных Украине территорий возможно, но для реализации этого нужен оптимальный момент. По его словам, решать подобные вопросы легче с одним руководством.

Сложность реализации слияния состоит в Минских соглашениях, которые были подписаны обоими представителями так называемых «ЛНР» и «ДНР». Отмечается, что нарушение договоренности вызовет ряд вопросов и обвинений.

Также известно, что вопрос об объединении двух так называемых «республик» обсуждается. Более того, как сообщает т.н. «заместитель председателя Народного совета ЛНР» Дмитрий Хорошилов, «уже принят конституционный акт о создании Новороссии в рамках конфедерации. Дело в Минских договоренностях».



Теги: Донбасс, объединение, ДНР, ЛНР, Новороссия, Минские договоренности
 
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