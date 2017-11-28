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Олигарху Курченко отдали захваченный метзавод на Донбассе
Боевики передали управление Алчевским меткомбинатом. Алчевский металлургический комбинат (АМК), находящийся на временно неподконтрольной территории Украины в Луганской области с одобрения "ордловцев" перешел под управление компании Внешторгсервис беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Как передает Интерфакс-Украина.
Отметим, что АМК входит в корпорацию Индустриальный союз Донбасса (ИСД).
ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина. Владельцами ещё 49,9 % акций ИСД являются украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.
Информированный источник отметил, что по цехам предприятия ходят представители компании, осматривают оборудование, опрашивают работников комбината.
"Меткомбинат ИСД "отжали" по примеру предприятий Метинвеста", - констатировал один из собеседников агентства.
Другой источник, близкий к компании Внешторгсервис, напрямую не ответил на вопрос о переходе АМК под ее контроль, но признал, что информация агентства достоверная.
При этом оба источника не уточнили, когда планируется запустить в работу АМК.
Директор правового департамента ИСД Сергей Ткаченко не стал комментировать ситуацию на АМК, сославшись на неинформированность из-за нахождения в данный момент в командировке.
"Нужно прояснить ситуацию, пока ничего сказать не могу. Но до этого мы контролировали предприятие, там были наши менеджеры", - отметил Ткаченко.
Напомним, что в начале марта в ОРДЛО заявили о введении "временной администрации" в около 50 компаниях, среди которых, в частности, предприятия группы Донецксталь и Метинвест. "Временным администратором" предприятий ГМК была назначена компания Внешторгсервис.
Поставки сырья на метпредприятия, расположенные в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", прекратились в феврале 2017 года из-за транспортной блокады со стороны Украины. Метинвест 15 марта заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на неподконтрольной территории.
Вместе с тем, "временная администрация" на предприятия ИСД на НКТ не вводилась - ни на Алчевский меткомбинат, ни на Алчевсккокс. По предположениям экспертов, это могло быть связано с тем, что ИСД контролировалось российскими акционерами.
После прекращения поставок железорудного сырья из Украины на "отжатые" предприятия - Енакиевский метзавод и Донецксталь, ЖРС начало поставляться из России. В частности, по данным госпредприятия Укрпромвнешэкспертиза, за апрель-июнь из России было поставлено в общей сложности около 430 тыс. тонн железорудного концентрата и окатышей неизвестного производителя.
В марте СМИ сообщали, что российское правительство рекомендовало Северстали и Металлоинвесту рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также обе компании опровергали эту информацию. По данным источников, формально поставки ЖРС осуществляются из Росрезерва, но реально - с горнорудных предприятий Северстали.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Алчевск, металлургия, завод, блокада, Метинвест, ДНР, ЛНР, боевики
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