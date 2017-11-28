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Переговоры по Донбассу должны вылиться в итоговый документ, который подпишут и Украина, и США, и РФ, и Европа, - Вилкул
Любые переговоры по Донбассу должны вылиться в итоговый документ, который подпишут и Украина, и США, и РФ, и Европа, а в будущем он будет всеми соблюдаться. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.
Политик отметил, что прогнозы спецпредставителя США по Украине Курта Волкера несколько расстроили его, но Вилкул считает, что движение в сторону введения миротворцев есть. "Что идет переговорный процесс Волкер–Сурков, это хорошо, то есть по крайней мере начался диалог", - отмечает нардеп.
"Думаю, что в итоге все равно любые договоренности, переговоры должны выйти в итоговый документ, который подпишут и Украина, и США, и Россия, и Европа, чтоб это соблюдалось", - уверен Вилкул.
Политик отмечает, что для введения миротворцев на Донбасс нужна резолюция Совбеза ООН, а значит, общая позиция США и России, ведь и та, и другая страна могут заблокировать решение Совета ООН.
Вилкул подчеркнул, что параллельно с блоком безопасности необходимо решить и политические аспекты будущего Донбасса. "Мы более двух лет назад внесли десять законопроектов в ВР на выполнение минских соглашений. Все равно любые новые договоренности будут лежать в логике минских соглашений. Другого пути нет. Это и вопросы изменения законов об особом статусе, и ответ на вопрос, что делать с разрушенным Донбассом", - напомнил политик.
Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявлял, что вопрос безопасности в районе конфликта на Донбассе после введения миротворческих сил может быть решен, в связи с чем появится возможность для проведения местных выборов в ОРДЛО.
Волкер отметил, что местные выборы должны пройти на условиях Украины и в них должны принять участие в том числе переселенцы. Кроме того, Украина должна получить доступ к ныне неподконтрольной части территории Донбасса.
Теги: Донбасс, переговоры, документы, итоги, Вилкул
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