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"Россию уже дожимают", - Карин дал свежий прогноз по Донбассу
Юрий Карин, военный обозреватель и главред сайта "Информационное сопротивление", заявил, что вопрос с Донбассом может быть решен более мирно, потому как РФ дожимают санкции Запада. Более того, он уточнил, Россию уже дожимают санкциями, и высказал предположение, что Западу удастся окончательно ее дожать, передает "Диалог.UA".
По утверждению Карина, это большой шанс избежать большой крови на Донбассе. Он пояснил, что если проблему Россия попытается решить военным способом, то в бой будет брошена мощная группировка российских регулярных войск, местом дислокации которой в настоящее время является неконтролируемый участок госграницы Украины.
Эксперт отметил, что все упирается в решение вопроса с Донбассом путем дипломатии, потому как устоявшаяся международная практика предполагает изначальные действия на агрессора всеми доступными вариантами принудить его к миру.
Ранее Карин поделился прогнозом, когда с юго-востока Украины будут выведены российские оккупационные войска. По его мнению, все будет зависеть от того, насколько результативными окажутся переговоры Волкера и Суркова.
Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, граница, санкции, Сурков
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