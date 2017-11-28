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В село под Мариуполь прибыл автобус с боевиками
28.11.2017 11:26
Наблюдатели увидели автобус с вооруженными боевиками под Мариуполем. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, передает 0629.
25 ноября команда СММ видела, что в село Пикузы на автобусе прибыло большое количество людей в военной форме. Боевиков было от 25 до 30 человек, некоторые из них были вооружены автоматами типа АК-47).
«Некоторые террористы пытались скрыть свои лица от наблюдателей», - указывается в отчете ОБСЕ.
Также члены Миссии в тот же день увидели одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), один бронетранспортер (БТР-80) и один бронеавтомобиль («Кугуар») вблизи села Пищевик, а также вблизи Мариуполя между подконтрольными террористам селами СММ обнаружили следы на земле от самоходных гаубиц.
Теги: Донбасс, Мариуполь, автобус, ОБСЕ, боевики, бронетехника, террористы
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