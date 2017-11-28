Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление

28.11.2017 20:49

Боевики террористической организации «ДНР» займут несколько селений в зоне АТО. Такое обещание сделал главарь «ДНР» Александр Захарченко, информируют подконтрольные боевикам СМИ, передает Знай.

«Раз в ОБСЕ считают, что действия Киева не нарушают минских соглашений, а являются лишь усовершенствованием позиций украинской стороны, то мы, в свою очередь, хорошо помним древний принцип «нет предела совершенству”.

И, взяв его на вооружение, тоже начнем совершенствовать свои позиции.

Пусть потом никто не удивляется нашему искреннему стремлению к совершенству», — сказал Захарченко, комментируя занятие ВСУ сел в «серой зоне».