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Дії бойовиків на Донбасі призведуть до екологічної катастрофи
Підконтрольні Росії терористи створюють низку проблем гуманітарного характеру для мешканців населеного пункту Травневе в Донецькій області, інформує replyua.net з посиланням на інформацію прес-штабу АТО У тому числі, у відомстві зазначили, що бойовики неподалік від населеного пункту Гольмівський (Донецька область) цілеспрямовано відключили населений пункт Травневе від електропостачання.
«Понад дві сотні тисяч мешканців залишилися без електроенергії. Навмисне припинення НЗФ ОРДО централізованого енергоживлення в населеному пункті спричиняє для його жителів труднощі, які можуть стати причиною гуманітарної катастрофи», – зауважили в штабі. Варто нагадати, що протягом останньої доби бойовики 27 раз вдавалися до порушення режиму припинення вогню. Один український військовий загинув, ще двоє зазнали бойових поранень.
Раніше керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, як повернути Донбас і яка для цього необхідна сума. Високопосадовець зазначив, що основною умовою є розміщення миротворчого контингенту ООН, перекриття кордону та подальше виведення російських військ.
Теги: Донбасс, катастрофа, экология, боевики
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