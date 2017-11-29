Донбасский фронт: Противостояние усиливается

29.11.2017 16:15

В конце ноября российско-оккупационные войска всё более нагло нарушали перемирие вдоль всей линии соприкосновения. При этом противник неоднократно применял запрещённые Минскими договорённостями миномёты различных калибров, усилил снайперский огонь.

По данным группы «Информационное Сопротивление», озвученным 29 ноября, за последний недельный период артиллерийские и танковые подразделения т.н. 1-го и 2-го Армейских корпусов («армии» «ДНР» и «ЛНР» соответственно, которые оперативно подчинены 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ) осуществили около 120 огневых налётов из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 82/120-мм миномётов, 122-мм РСЗО «Град«, 122-мм переносных реактивных пусковых установок «Град-П» и танков.

Наибольшая интенсивность обстрелов противником позиций ВСУ и подконтрольных им населённых пунктов отмечалась в районе Авдеевки, Водяного, Трёхизбенки, Крымского, Лозового, Луганского, Новолуганского, Новотроицкого, Павлополя, Песок, Станицы Луганская, Троицкого и Чермалыка.

Кроме того, противник неоднократно пытался штурмовать опорные пункты ВСУ на линии соприкосновения. Наиболее яркий пример - активизация боевых действий в районе н.п. Желобок со стороны передовых подразделений «4-й отдельной мотострелковой бригады» (Алчевск) «2 АК ЛНР».

Активизировалось ведение оккупантами разведки боевых порядков сил АТО с применением беспилотников, в т.ч. с территории РФ. Традиционно гонят россияне на Донбасс ГСМ и боеприпасы.

Некоторые дни выдались особенно тяжёлыми для защитников Украины.

23 ноября в бою под Крымским в Луганской области погибли четверо военнослужащих 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ. Были раненые. Один воин оказался в плену.

26 ноября в результате вражеских обстрелов под Верхнеторецким (Ясиноватский район Донетчины) двое наших бойцов погибли, ещё двое были ранены. Во время этого противостояния, которое началось утром и завершилось лишь с наступлением сумерек, противник активно использовал работу снайперских пар под агрессивным прикрытием всего имеющегося спектра пехотного вооружения.

Жарко на Светлодарской дуге, где в результате стремительной операции были взяты под контроль ВСУ два населённых пункта. Вот как описывает это известный журналист Андрей Цаплиенко: «По первому снегу, сквозь свежие сугробы, в ночь на 22 ноября бойцы батальона «Айдар» заходили в Травневое (Майское) и Гладосово. Шли демонстративно. Чтобы противник увидел. И отошёл. Без выстрелов и никому не нужных жертв».

Спустя неделю после этой операции главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что боевики обязательно ответят. И те, действительно, усилили обстрелы на этом направлении, срывая визиты наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Майском и Гладосово.

В свою очередь, в штабе АТО заявили, что готовы адекватно отреагировать на любые провокации. «Ответ будет жёстким», - сказано в сообщении.

Стас ДОЛГОВ.