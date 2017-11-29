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«Если падёт Украина, кто будет следующим?»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на VIII Национальном экспертном форуме жёстко высказался о ситуации на Донбассе и её недооценке со стороны представителей Запада.
Предлагаем вашему вниманию некоторые моменты из речи министра:
«Минские соглашения мертвы… Нам нужен другой механизм для достижения мира и разрешения конфликта… Может, венские или парижские и любые другие, в которых очень ясно были бы интерпретированы те основные принципы, которые заложены и обсуждаются всеми политиками.
…Как можно добиться освобождения Донбасса? Миротворцы вместе с украинскими силами становятся на международно признанную границу Украины. С территории Украины уходят все подразделения иностранного государства - Российской Федерации. Забирают с собой все эти полубандитские организации, которые они меняют, как перчатки. Туда вводятся органы юстиции, никаких народных милиций, никаких дополнительных прокуратур и свобод, всё исключительно в законодательном поле Украины».
После этого, по словам Авакова, придёт время «тактики малых шагов», каждый из которых будет улучшать качество жизни для жителей Донбасса.
«Это всё даёт нам возможность для того, чтобы на промежутке пять, семь, может, десять лет пройти некоторый путь реабилитации. Этот путь потребует колоссальных финансовых ресурсов. Но это надо ясно осознавать, нам нужна будет международная помощь», - заявил министр.
Ссылаясь на данные разведки, Аваков заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся свыше 35 тысяч боевиков, среди которых есть как местные жители и наёмники, так и кадровые российские военные.
На вооружении боевиков находятся 478 танков, 848 бронеавтомобилей, 750 миномётов, 208 РСЗО, 363 противотанковых комплексов.
«Управление этими группировками войск осуществляется Оперативным командованием, созданным на базе штаба 8-й Армии (Новочеркасск, РФ), части и подразделения которой представляют собой второй эшелон сил. Также через 8-ю Армию осуществляется оперативное, боевое и логистическое обеспечение 1-го и 2-го армейских корпусов, - отметил Аваков. - Отдаете ли вы себе отчёт, господа, что, например, танков у этой группировки больше, к примеру, чем у Великобритании… И это не вооружённые отряды местных сепаратистов, и танки, и пушки они не в местном военторге купили, а получили из России. Оттуда же получают в огромном количестве ежедневно снаряды. И эти снаряды приносят на нашу землю смерть - каждый день…
Спасибо вам за санкции, что вы ввели против агрессора, и за помощь оперативную... Понимаю, что вы устали, и что враг силён... Но разве украинские проблемы не общеевропейские, и не должны мы вместе отдать все силы, чтобы ликвидировать конфликт? Если падёт Украина, кто будет следующим? Литва? Латвия? Польша? Эстония? Молдавия? Или вы забыли победное шествие умиротворённого аншлюзом Австрии Гитлера?»
Фото: twitter.com/MVS_UA
Теги: Украина, Донбасс, Аваков
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