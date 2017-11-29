Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы

29.11.2017 18:48

По состоянию на 27 ноября в Украине официально учтены 1 млн 494 тыс. 806 переселенцев. С января их стало меньше более, чем на 155 тысяч. Сказывается «заботливое» отношение властей к этой категории граждан, обездоленной войной. Особенно достаётся пенсионерам - и внутренне перемещённым, и оставшимся по ТУ СТОРОНУ линии разграничения.

Призыв ЕС и объяснения Минсоцполитики

Напомним, для получения выплат пенсионерам, проживающим в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО - временно оккупированные территории), на сегодняшний день необходимо оформить статус внутренне перемещённого лица (ВПЛ), а также появляться на подконтрольной территории раз в 60 дней. Тех, кто не придерживается этих «правил», пенсий лишают.

По данным ООН на протяжении последних двух лет у около 500 тыс. пенсионеров инспекторы изъяли пенсии просто за то, что они живут не там, где надо. «Власть до сих пор обговаривает реинтеграцию неподконтрольных территорий. Но сейчас пенсионеров с Востока отталкивают, а не просят вернуться», - констатирует «ВВС-Украина».

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли уверен: все жители Донбасса - без исключения - должны восприниматься как граждане Украины. «Они должны получать пенсию, социальную помощь. Должны быть мощные экономические связи с обеих сторон контактной линии, - подчёркивает он. - Если вы хотите в конечном итоге перейти к реинтеграции Донбасса, к примирению - вы должны лелеять и хранить эти связи».

Министр социальной политики Андрей Рева поясняет: Украина не может выплачивать пенсии на неподконтрольных территориях Донбасса, поскольку там отделения Пенсионного фонда ликвидированы, бесчинствуют боевики, нет никакого контроля за тем, кто получает средства.

Нужно разорвать ненужную связь

Впрочем, под одну гребёнку попадают все. А ведь многие проблемы удалось бы решить, приняв проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан» (№6692), который разработан при содействии международных и общественных организаций.

«Есть инициатива, и я её абсолютно поддерживаю, разорвать связь между статусом вынужденно перемещённого лица и возможностью получать пенсии, - поясняет суть этого документа заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц (МинВОТ), бывший губернатор Луганщины Георгий Тука. - Любой пенсионер, который живёт на неконтролируемой территории, должен иметь возможность после пересечения линии соприкосновения обратиться в определённые банковские учреждения государственных банков. После прохождения верификации человек должен получить свою честно заработанную годами пенсию», - заявил Тука.

По словам зам.министра, таким образом удастся противодействовать коррупции в социальных службах, сотрудники которых выдают пенсионерам «липовые» справки переселенцев.

«Предварительно увеличение количества вынужденных переселенцев даёт нашим статистическим органам искажённую информацию, ведь следующим шагом после подсчёта количества вынужденно перемещённых лиц назначаются определённые субвенции, образовательная, медицинская, в зависимости от количества людей, которые якобы живут на той или иной территории. В конце концов, мы своими неуклюжими действиями породили огромную коррупционную махину, которая заключается в том, что люди, которые живут на неконтролируемых территориях, чтобы получить статус вынужденно перемещённого лица, платит мелкие, но постоянные взятки работникам социальной службы на местах, которые, всё прекрасно зная, понимая, выдают жителям «липовые» справки за определённую мзду, после этого начинается постоянно действующая процедура верификации. Чтобы проходить время от времени эту верификацию люди также каждый раз платят дань», - констатировал Тука.

Не порадовались, а - больно ударили

Этот же законопроект поможет категории пенсионеров, которая выехала из ОРДЛО, но не является переселенцем (к примеру, купили недвижимость или живут у родных, друзей). Но Пенсионный фонд Украины на основании, что у них прописка ОРДЛО, время от времени приостанавливает пенсионные выплаты.

Показательным является случай пенсионера из неподконтрольного Харцызска Анатолия Кукоза. В 2015 году он переехал в Бахмут (бывший Артёмовск) с женой и сыном, оформил справку переселенца и переоформил пенсию. Но после того, как мужчина купил дом, получил в нём официальную регистрацию и снялся с учёта как переселенец, отказавшись от справки ВПЛ, пенсию ему выплачивать перестали, сообщает PolilogUa.

Представитель Уполномоченного по соблюдению прав ВПЛ Жанна Лукьяненко уверяет, что в этом году пошла волна лишения переселенцев пенсий и соцвыплат под различными предлогами.

«Через три года мы должны были бы радоваться, что люди каким-то образом наладили свою жизнь, приобрели жильё или зарегистрировались у родственников, взяли свою судьбу в свои руки. Но мы не порадовались за них, а наоборот - больно ударили, прекратили выплаты пенсий. Только в Бахмуте мы знаем примерно о 300 таких случаях, - отмечает она. - Направлено представление премьер-министру для того, чтобы он принял меры для приведения работы органов Пенсионного фонда к требованиям законодательства…»

Без суда - никуда…

Юристы и общественники, защищающие права ВПЛ, а также граждан, живущих в ОРДЛО и лишённых пенсий, уверяют, что наиболее эффективный способ решения подобных ситуаций - это обращение в суд.

Координатор по вопросам правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало уверяет, что сейчас в судах слушаются дела четырёх категорий переселенцев-пенсионеров.

Так, есть переселенцы, которые проживают на подконтрольной территории, но (в силу разных обстоятельств) не застали комиссию. «Например, они ездили домой, болели или, условно говоря, вышли за хлебом. Их лишают справки переселенца, и как результат - лишают выплат, в том числе, пенсий, на полгода», - рассказывает Юлия.

Другая категория - люди, которые ранее были переселенцами, а потом были вынуждены вернуться в ОРДЛО. Зачастую это люди очень пожилого возраста, которые уже не имеют возможности - ни физической, ни финансовой - проживать на подконтрольной территории в арендованном жилье. Они уезжают, а их лишают пенсий. «Если у переселенцев, которые здесь живут, задолженность от трёх месяцев до года, то у людей, которые вернулись на неподконтрольные территории, задолженности бывают по полтора-два года», - отмечает правозащитница.

Третья категория - те, кто никогда не выезжал из ОРДЛО. «Они были лишены пенсии где-то в пределах июнь-август 2014 года, и с тех пор вот уже 3,5 года не получают пенсию», - объясняет Юлия Трало.

А в последнее время появилась четвёртая группа: это люди, которые были переселенцами, но теперь прописались на подконтрольной территории. Они тоже не получают пенсию, потому что от них требуют справки переселенцев, которые они уже не могут получить как местные жители (тот самый случай с переселенцем из Харцызска, осевшим в Бахмуте).

Страдания на КПВВ и не только

Пенсионеры временно неподконтрольных территорий Донбасса ради того, чтобы получить пенсию, совершают ежемесячное изнурительное путешествие через линию разграничения, часами ожидают на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Для многих пенсионеров, оставшихся жить в ОРДЛО, такие мучительные поездки - обыденность. Об этом сообщается в видеосюжете «ВВС-Украина».

После завершения формальностей на КПВВ (где стоять приходится часами - в зной и стужу, при минимальном «комфорте») пенсионеры направляются в ближайшие города. Где их зачастую ждут новые очереди - в отделениях Пенсионного фонда и «Ощабданка».

Малым утешением служит возможность решить свои проблемы в мобильных отделениях «Ощадбанка», которые по определённому графику приезжают в населённые пункты близ линии разграничения.

Недавно представители БФ «Право на защиту» зафиксировали в управлениях Пенсионного фонда Украины в Донецкой и Луганской областях огромные очереди из числа внутренне перемещённых лиц. Общественники обвинили власти в негуманной государственной политике по отношению к данной категории граждан. По данным БФ, основные причины, заставляющие переселенцев обращаться к УПФУ: восстановление пенсионных выплат после приостановления из-за «списков СБУ», непрохождение физической идентификации, перерасчёт пенсий в связи с пенсионной реформой.

Пенсионеры-переселенцы стоят в «живых» очередях и записываются в списки, состоящие из нескольких страниц. Большие очереди были зафиксированы в УПФУ в городах Константиновка, Славянск, Волноваха, Покровск (бывший Красноармейск), Мариуполь на Донетчине, а также в Северодонецке и Станице Луганской - на Луганщине.

«Вместе с тем следует учитывать, что часть УПФУ обслуживает жителей не только самих городов, но и населённых пунктов одноимённого района, - отмечает БФ «Право на защиту». - То есть, некоторые пенсионеры ещё должны доехать до районного центра, чтобы сначала записаться в очередь, а потом ждать приём от нескольких дней до трёх недель… Сложившаяся ситуация является следствием негуманной государственной политики. Сейчас пенсионеры-переселенцы находятся в условиях жёсткого испытания на выживание. Невозможность попасть на приём в короткие сроки может быть критической в случаях приостановления пенсий в течение длительного времени, ведь для многих пенсионеров единственным источником существования является именно пенсия».

Общественники настаивают на необходимости разработки и утверждения правительством чётких и прозрачных механизмов социального и пенсионного обеспечения ВПЛ и населения, пострадавшего в результате конфликта, обеспечив одновременно равенство всех граждан Украины перед законом.

Ольга НИКОЛАЕВА.