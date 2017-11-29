Стороны в Минске договорились провести обмен пленных до Нового года

29.11.2017 21:43

Стороны переговоров в Минске подтвердили готовность обменять пленных до конца года. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтвердила готовность сторон выполнить обмен пленных, исходя из стремления провести этот обмен в новогодних и рождественских праздников", - написала Олифер.

Обмен договорились осуществлять на основе уже утвержденных списков. Процедуру и дату обмена стороны договорились согласовать в кратчайшие сроки.

При этом конкретную дату запланированного масштабного обмена пленными между Украиной и т.н. "ЛДНР" еще не согласовали.

Источник: https://strana.ua