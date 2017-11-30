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Медведчук считает ошибкой Киева отказ от прямого диалога с республиками Донбасса
Представитель оппозиции Виктор Медведчук считает ошибкой Киева отказ от прямого диалога с республиками Донбасса. Об этом пишет крупнейший италоязычный новостной портал Agenzia Nova, ссылаясь на интервью украинского политика «КП в Украине».
Издание указывает, что таким образом Медведчук отреагировал на высказывание Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, заявившего, что ситуация в регионе зависит «от Бога и президента России Владимира Путина».
«Мы хорошо понимаем, даже без высказываний Кучмы, что многое зависит от России. Но исключать прямой диалог с Донецком и Луганском было ошибочным с самого начала. В своей стране мы должны сами договориться и сами навести порядок», — уверен Медведчук.
Как известно, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря его участию из плена были освобождены более 400 лиц, а осужденные в Российской Федерации на длительные сроки Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко были помилованы президентом РФ и вернулись в Украину.
29 ноября в Минске Медведчук заявил журналистам, что представители Киева, ОРДО и ОРЛО окончательно согласовали и утвердили списки для обмена пленными по формуле «306 на 74»: 207 человек вернутся в Луганск, 99 — в Донецк. Киев получит от ОРДО и ОРЛО 74 человека. Обмен рассчитывают провести до Нового года.
Теги: Донбасс, Киев, Путин, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, Минские договоренности, Медведчук
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