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На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза
30.11.2017 12:39
Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса почти 236 тонн гуманитарного груза в состав которого вошли гигиенические средства, медикаменты, продуктовые наборы и песок для фильтрации. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает dnews.dn.ua.
«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории от Миссии Международного комитета Красного Креста последовали 13 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, медикаменты, продуктовые наборы и песок для фильтрации общим весом почти 236 тонн», – сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, медикаменты, продукты, Красный Крест, гуманитарная помощь, КПВВ
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