ОБСЕ зафиксировала более 300 взрывов на Донбассе

30.11.2017 09:05

В то же время количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось. В Донецкой области СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов с вечера 27 ноября по 28 ноября - примерно 360. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Миссии, передает РБК-Україна.

В то же время, представители Миссии зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Также в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва.

Отмечается, что СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также стараться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (16 км северо-восточнее Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка).

Напомним, в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки, 28 ноября 2017 года, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили боевые травмы.