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СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды
В Миротворце напомнили о программе для боевиков "Тебя ждут дома" Службе безопасности Украины удалось разместить билборды с агитацией присоединяться к программе "Тебя ждут дома" в центре оккупированной Горловки и Донецка. Об этом сообщается на странице центр "Миротворец" в Facebook, передает segodnya.ua.
В Миротворце отмечают, что программа СБУ "Тебя ждут дома" распространяется на лиц:
которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) т. н. "ДНР / ЛНР".
готовы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности и сотрудничать с правоохранительными органами Украины;
не участвовали в убийствах, пытках, изнасилованиях и других тяжких преступлениях;
имеют искреннее желание исправить собственные ошибки честным трудом на благо Украины.
Основания для освобождения от уголовной ответственности для участников террористических формирований т. н. "ДНР/ЛНР" предусмотрены в рамках действующего законодательства Украины.
Теги: Украина, Донбасс, СБУ, миротворец, уголовная ответственность, ДНР, ЛНР, боевики
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