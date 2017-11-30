СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды

30.11.2017 20:21

В Миротворце напомнили о программе для боевиков "Тебя ждут дома" Службе безопасности Украины удалось разместить билборды с агитацией присоединяться к программе "Тебя ждут дома" в центре оккупированной Горловки и Донецка. Об этом сообщается на странице центр "Миротворец" в Facebook, передает segodnya.ua.

В Миротворце отмечают, что программа СБУ "Тебя ждут дома" распространяется на лиц:

которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) т. н. "ДНР / ЛНР".

готовы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности и сотрудничать с правоохранительными органами Украины;

не участвовали в убийствах, пытках, изнасилованиях и других тяжких преступлениях;

имеют искреннее желание исправить собственные ошибки честным трудом на благо Украины.

Основания для освобождения от уголовной ответственности для участников террористических формирований т. н. "ДНР/ЛНР" предусмотрены в рамках действующего законодательства Украины.