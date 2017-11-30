Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии

30.11.2017 19:38

Российский советник главаря "ДНР" Александр Казаков распространил моментально подхваченную сепаратистскими СМИ дезинформацию о том, что якобы Порошенко и Меркель договорились, что Украина примет 20 тысяч беженцев из стран Азии и Африки, ныне пребывающих в Германии, пишет Остров.

В качестве "источника информации" он цитирует некий германский местечковый сайт, который совершенно голословно пишет следующее: "Невозможно назвать такие страны, как, например, Молдова или Украина, которые стремятся получить членство в ЕС, цивилизованными и демократическими. Но стремление этих стран помочь Евросоюзу в решении некоторых вопросов заслуживает одобрения. Речь идет о готовности Украины принять и приютить беженцев из Европы… Украина выразила готовность до конца 2018 принять 20 000 беженцев из Европы. Можно предположить, что Украина, прежде всего, примет мигрантов из Баварии".

Остается только гадать, почему информация о столь важном событии в жизни двух стран появилась лишь в СМИ небольшого германского городка в Баварии – больше никто об этой договоренности не написал.

"Новость", которую охотно подхватили даже российские СМИ, не содержит никакой конкретики, она не подписана автором, не подтверждена фактами или цитатами.

О том, что она рассчитана явно не на германского читателя свидетельствует тот факт, что текст проиллюстрирован более чем часовым украиноязычным видео заседания "круглого стола" одной из общественных организаций Украины. На круглом столе ни слова не прозвучало в подтверждение обнародованной "сенсации" о готовности Украины принять 20 тысяч беженцев – речь шла исключительно о формировании толерантного отношения украинцев к беженцам в принципе.