Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" признали экстремистским журнал иеговистов "Сторожевая башня"

30.11.2017 09:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" признали экстремистским журнал иеговистов "Сторожевая башня"

В "республике" запретили издание и распространение журнала иеговистов. "Верховный суд" так называемой "ДНР" принял решение о запрете на территории "республики" издания и распространения журнала "Сторожевая башня возвещает царство Иеговы-15 сентября 2014". Информация об этом размещена на сайте "верховного суда", скриншоты с которого появились в сети, передает kp.ua.

Сообщается, что решение было принято "коллегия судей" 27 ноября в ходе "открытого судебного заседания" по представлению "и.о. генерального прокурора "ДНР". На сайте утверждается, что решение "суда уже вступило в законную силу".

Напомним, "Сторожевая башня возвещает Царство Иеговы" (сокр. "Сторожевая башня") — это журнал религиозного содержания, издаваемый свидетелями Иеговы. Вместе с журналом-спутником "Пробудитесь!" является одной из основных публикаций, распространяемых ими в их проповедническом служении.



Теги: Донбасс, суд, религия, запрет, секта, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх