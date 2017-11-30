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В "ДНР" признали экстремистским журнал иеговистов "Сторожевая башня"
В "республике" запретили издание и распространение журнала иеговистов. "Верховный суд" так называемой "ДНР" принял решение о запрете на территории "республики" издания и распространения журнала "Сторожевая башня возвещает царство Иеговы-15 сентября 2014". Информация об этом размещена на сайте "верховного суда", скриншоты с которого появились в сети, передает kp.ua.
Сообщается, что решение было принято "коллегия судей" 27 ноября в ходе "открытого судебного заседания" по представлению "и.о. генерального прокурора "ДНР". На сайте утверждается, что решение "суда уже вступило в законную силу".
Напомним, "Сторожевая башня возвещает Царство Иеговы" (сокр. "Сторожевая башня") — это журнал религиозного содержания, издаваемый свидетелями Иеговы. Вместе с журналом-спутником "Пробудитесь!" является одной из основных публикаций, распространяемых ими в их проповедническом служении.
Теги: Донбасс, суд, религия, запрет, секта, ДНР
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