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В оккупированном Луганске "гуляют" фальшивые рубли
30.11.2017 16:41
Так называемое «МВД ЛНР» зафиксировало факты сбыта поддельных денег.
В сообщениях пресс-службы «ведомства» фигурируют купюры номиналом пять тысяч рублей.
Два случая их сбыта задокументированы в одном из отделений «государственного банка ЛНР» в Ленинском районе оккупированного города. Возбуждено два уголовных дела.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» признали экстремистскими журналы иеговистов.
Теги: Донбасс, Луганск, деньги, банк, Луганская область, фальшивка, уголовное дело, ДНР, ЛНР
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