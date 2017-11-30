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В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
Отстранение бывшего главаря террористической "ЛНР" Игоря Плотницкого может говорить о приближении слияния образования с "ДНР", а война на Донбассе будет продолжаться еще минимум несколько лет. Об этом рассказала писатель и блогер Олена Степова в интервью "Апострофу".
"Плотницкий, возможно, поэтому и ушел, изменил навязанную ему игру в свою пользу. Потому что если произойдет объединение с ДНР, Луганская область очень сильно проиграет экономически. Более того, даже военные, то есть те, кто воюет в террористических группировках Луганска, уже говорят о том, что они станут мясом. Что "дыровцы" будут ставить их на передовую, а сами будут прятаться за их спинами. Что "дыровцы" будут получать большее военное обеспечение. Все это видят", - рассказала она.
Также Степова считает, что ОРДЛО собираются ликвидировать, но это займет не один год.
"ОРДЛО идет к полному завершению. Но чтобы это завершить – недостаточно просто вывести войска. Так закончить войну невозможно. Там накопилось уже столько оружия, что даже при условии вывода войск там будет еще чем воевать года три. Поэтому будут использоваться все возможные способы добиться, чтобы все эти люди (так называемые "ополченцы") или покинули оккупированные территории, или просто вымерли. Но даже при самых оптимистичных раскладах там это все еще растянется минимум на пару лет", - отметила писательница.
Наша собеседница отмечает, что после слияния "ДНР-ЛНР", Кремлю будет легче манипулировать оккупированными территориями.
"Когда же ОРДО и ОРЛО объединятся, достаточно будет провести один "референдум" – за то, чтобы (известный сепаратист Олег) Царев там был царем или (бывший премьер-министр Украины Николай) Азаров развивал свою "азировку", за присоединение к Марсу, за нападение и объединение с Зимбабве... Один референдум сфальсифицировать легче, чем два", - рассказала Степова.
Она также отметила, что любой референдум на оккупированном Донбассе уже будет сложно провести, поскольку "люди не хотят уже даже идти в комиссии, потому что понимают: сегодня ты в комиссии, завтра – на "Миротворце", а послезавтра – без украинской пенсии, ибо ты становишься невыездным".
Теги: Донбасс, Луганск, объединение, референдум, ДНР, ЛНР, Плотницкий
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