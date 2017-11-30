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Архив - Донецкая область

“Внутриполитические распри в РФ отражаются на событиях в Украине!” - в Минске украинцы высказали главные претензии Кремлю по Донбассу

30.11.2017 07:40
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“Внутриполитические распри в РФ отражаются на событиях в Украине!” - в Минске украинцы высказали главные претензии Кремлю по Донбассу

В столице Беларуси состоялись очередные переговоры Трехсторонней контактной группы. На них Киев поднял самые важные проблемы, с которыми сегодня сталкивается оккупированный Донбасс. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-секретаря экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарку Олифер . Одной из главных тем переговоров стал “госпереворот” в террористической “ЛНР”. Украинцы высказали претензии Кремлю, что их “внутриполитические распри” самым негативным образом сказываются на Донбассе, а именно на мирных жителях. “Смена главарей вооруженных формирований произошла при непосредственном участии РФ”, - бескомпромиссно подчеркнули представители Киева. Помимо этого, они призвали Кремль наконец отменить решение о признании “паспортов” непризнанных никем “республик”, прекратить грабить Донбасс, а также наконец закрыть участок границы, неподконтрольный Киеву или хотя бы пустить туда ОБСЕ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Минск
 
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