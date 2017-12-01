Донбасс и переселенцы: почему "потерялись" 1,6 млн граждан

01.12.2017 19:40

За три года государство "не досчиталось" около 1,6 млн граждан. Примерно столько людей вынуждены были мигрировать в пределах Украины, выехав с захваченных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Около 520 тысяч осели в неоккупированных районах Донецкой области, почти 300 тысяч – на Луганщине. Они зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Но оказалось, что, даже при наличии официального статуса, их лишили части гражданских прав.

Госбюджет не учитывает жизненные интересы этих людей. Причина – несовершенные методики расчета, отсутствие единой системы учета ВПЛ, чрезмерная бюрократизация. Ситуация с распределением медицинской субвенции наглядно демонстрирует несправедливое отношение государства к переселенцам.

В 2016 году общими усилиями с руководством Донецкой ВЦА нам удалось раскрыть Минздраву глаза на проблему. В результате для оккупированных районов предусмотрели резерв субвенции в сумме 868,7 млн гривен. А правительство пропорционально распределило ресурс между регионами, принявшими переселенцев. Тогда Донецкая область получила 300,6 млн гривен, Луганская – 152,4 млн, а вместе – 52% общего объема. Это соответствовало количеству зарегистрированных ВПЛ на их территории.

В текущем году резерв медсубвенции составил уже 1,038 млрд. Но, несмотря на рост показателя, Кабмин определил для Донецкой и Луганской областей соответственно лишь 54,8 млн и 19,2 млн. А к примеру, Харьковской – 73,5 млн гривен, Львовской – 66,7 млн, Одесской – 63,7 млн, хотя процент проживающих там внутренних мигрантов существенно ниже.

Таким образом, две области, принявшие более половины всех переселенцев, получили на их медобслуживание 7% от общей суммы. Или впятеро меньше, чем в прошлом году.

Подобная арифметика крайне болезненна для переселенцев и приютивших их общин. Ведь последние вынуждены делить свои небогатые бюджеты с новыми жителями. Это повышает нагрузку на медучреждения и работающих там врачей. Увеличивается расход медикаментов, которые люди и так большей частью покупают за свои деньги. Инфраструктуры стационарного и амбулаторного лечения часто не хватает, чтоб обслужить возросшее население территорий.

Данная ситуация противоречит здравому смыслу. Правительство декларирует защиту интересов ВПЛ, но при этом МОЗ хочет использовать "не по назначению" большую часть средств, зарезервированных для медицинских потребностей именно этой категории граждан. Запросы к профильному министерству остаются без ответа.

Некорректный пересчет медсубвенции – лишь видимая часть проблемы. Неточный учет переселенцев (я уже анализировал причину) искажает в целом социальную политику в стране, влияя на распределение других трансфертов.

На днях мы сделали первый шаг к восстановлению справедливости. Подготовили поправки к проекту Закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№7116). Убедили депутатов проголосовать документ в первом чтении. После его принятия правительство будет определять суммы горизонтального выравнивания местных бюджетов на основе Единой информационной базы данных, которая учитывает точное количество ВПЛ.

Но ситуация уже требует следующего шага – распределения всех бюджетных средств с учетом переселенцев. Люди устали от ведомственного "футбола". Чиновничьи "бои без правил" не могут быть выше интересов общества.

Источник: https://www.segodnya.ua