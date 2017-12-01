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Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)
Заместитель министра по вопроса временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что весной следующего года Россия уйдет с Донбасса.
Так, чиновник отметил: «Я сказал, что в 2018 году Россия уйдет с Донбасса. В одной из программ я рассказал, что мы договорились с друзьями отпраздновать день рождения одного представителя международного сообщества в конкретном ресторане в Луганске в марте. От этого и пошла весна», передает «ДонПресс».
При этом он добавил, что этому способствует огромный долг государственных корпораций РФ. Грымчак подчеркнул: «Это мои личные данные, а не позиция государства. Нужно понимать, что до конца этого года Россия должна оплатить значительную часть средств на кредитные ресурсы, которые они возвращают. У них интересная структура долга. Госдолг у них не такой и большой, но долги государственных корпораций очень большие».+
В связи с этим, руководство Кремля попытается любой ценой предотвратить арест своих средств.
«Фактически, когда мы говорим о будущем, то нужно понимать, что главный день в жизни РФ будет 2 февраля 2018 года, когда разведывательное сообщество США выдаст доклад Конгрессу, который, согласно принятому ранее закону, должен будет эти средства арестовать. Все, что происходит в России — это попытки, чтобы эта дата не пришла», — заключил Грымчак.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, весна
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