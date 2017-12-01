“ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”

01.12.2017 15:54

В случае объединения “республик” Донбасса у официального Киева будет 100-процентная возможность заявить, что «Минск» себя исчерпал.

Тогда Украина может говорить о переформатировании «Минская — 2» и исключения непризнанных формирования из процесса переговоров. Аналитики ОИ «Правое дело» прогнозируют, что объединение «ДНР» и «ЛНР» останется на словах.

Сопредседатель общественной инициативы Дмитрий Снегирев уверен, что новые главари “ЛНР” “кинули” предводителя донецких террористов Александра Захарченко, пишет “Диалог.UA”.

“Заместитель председателя так называемого «парламента ЛНР» Дмитрий Хорошилов заявил, что объединяться не нужно, поскольку «республики» — подписанты минских соглашений”, — пишет Снегирев в соцсети.

Он напомнил, что в Луганске после “переворота” не хотят делить власть с Донецком и якобы временно отказались от слияния. Оккупанты понимают, что как только прозвучит заявление о создании нового “государства”, на “Минске” можно будет поставить крест.

Снегирев уверен, что подобного объединения не допустит «куратор» Луганской област Александр Ефремов. Даже несмотря на то что он находится в местах лишения свободы, политик сохранил влияние на все территории Луганской области.+

Именно он станет силой, которая остановит процесс объединения «республик». “Никогда не пойдет на уступки донецкому клану. Даже если этого захотят в Москве”, — считает Снегирев.

Источник: http://lugradar.net